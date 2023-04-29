G7 может запретить экспорт алмазов из РФ, но осуществить это будет сложно Швейцарская компания представила новую технологию, которая должна помочь отследить происхождение драгоценных камней

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Страны G7 готовят полный запрет экспорта российских алмазов. Новый пакет санкций будет обсуждаться на саммите лидеров стран 19–21 мая в японской Хиросиме. В частности, участники саммита планируют договориться о внедрении недавно разработанного в Швейцарии механизма отслеживания происхождения алмазов, чтобы таким образом исключить поставки на мировой рынок продукции российской компании АЛРОСА, на которую приходится 30% мирового производства алмазов. Ведь, как предполагают на Западе, прибыль от продажи алмазов идёт в российский военный бюджет. Но возможно ли отследить происхождение драгоценных камней? Почему все не так просто — в материале NEWS.ru.

Бельгия долго противилась санкциям против АЛРОСА

АЛРОСА подпала под санкции США, Великобритании, Канады и Австралии весной прошлого года. Евросоюз не стал подключаться к этой санкционной кампании из-за Бельгии — в Антверпене находится крупный международный центр торговли алмазами. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил, что санкции приведут лишь к тому, что алмазы из России будут доходить до Антверпена через другие страны. Поэтому «усилия должны предприниматься на более широком уровне, нежели на уровне ЕС». По словам премьер-министра, санкции могут стать более эффективными, если государства выработают систему отслеживания происхождения алмазов, которая может гарантировать, что рынки ЕС окажутся закрытыми для розничной торговли алмазами из России. Над такой системой, судя по словам премьер-министра, Бельгия уже работает.

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Неторопливость Бельгии понять можно. Александр де Кроо не скрывал, что запрет на поставку российских драгоценных камней станет «огромной потерей» и нанесет ущерб Антверпенской алмазной бирже и отрасли в целом. По его словам, на долю алмазной отрасли приходится 5% бельгийского экспорта, она поддерживает около 30 тысяч рабочих мест. До начала СВО 25% всех бельгийских бриллиантов на сумму 1,8 млрд евро производилось из якутских алмазов. Кроме того, в Антверпене реализовываются бриллианты из других стран, но огранённые тоже из российских алмазов.

США и Евросоюз не стали мириться с доходами РФ от драгкамней

В марте нынешнего года с ключевыми представителями мирового алмазного бизнеса встретились чиновники Госдепа США и Еврокомиссии, сообщило издание The Moscow Times. Тема обсуждения была одна — как отыскать способы лишить Россию доходов от экспорта драгоценных камней. В сообщении Госдепа по итогам встречи подчёркивалось:

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов».

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Согласно данным газеты Le Monde, Россия и после 24 февраля 2022 года остаётся крупнейшим в мире производителем и поставщиком необработанных алмазов, зарабатывая на этом около $4 млрд в год. Что касается Бельгии, то она, по сведениям экспертов, уже после начала военных действий на Украине принесла бюджету АЛРОСА (а через него — российскому) €1,2 млрд.

Брюссель не в восторге

В начале нынешнего года премьер-министр Бельгии изменил свою позицию в отношении российских алмазов — США и Евросоюз высказывали возмущение сотрудничеством бельгийцев с АЛРОСА. Бельгию всё чаще стали сравнивать с Венгрией — обе страны не хотели прерывать торговлю с Россией по экономическим соображениям. Но если Будапешт по-прежнему сопротивляется давлению извне, то Брюссель пошёл на попятную.

Александр де Кроо, как пишет Bloomberg, в начале 2023 года назвал алмазы российского происхождения «кровавыми» — этот термин применяется для идентификации алмазов, добываемых в странах, где ведутся военные действия, и прибыль от продажи которых используется в военных целях. Бельгийские власти призвали другие страны добавить запрет на экспорт алмазов в санкционные пакеты против России к годовщине СВО, но не получилось.

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«Доходы России от алмазов могут прекратиться только в том случае, если доступ российских алмазов на западные рынки станет невозможным. Бельгия работает со своими партнерами над созданием базы для этого», — сказал де Кроо изданию Politico.

27 апреля палата представителей Бельгии приняла резолюцию о запрете поставок российских алмазов, сообщила Le Monde.

В резолюции говорится, что через Антверпен проходит около 85% мировых необработанных алмазов, 50% бриллиантов и 40% промышленных алмазов из России. Запрет должен быть введён в отношении АЛРОСА, поскольку есть данные, что кампания участвует в финансировании СВО на Украине. Этого решения ждали и в Киеве, которому не нравилось алмазное сотрудничество Брюсселя и Москвы.

Однако представители алмазного бизнеса Бельгии, судя по публикациям в европейских СМИ, не в восторге от изменившейся позиции властей. Они, как и в прошлом году, говорят, что российские алмазы всё равно смогут доходить до них через третьи страны, что по-прежнему нет технологий, позволяющих определять происхождение драгоценных камней. Видимо, от большой прибыли бизнесменам отказываться сложно, даже под давлением США и Евросоюза.

Швейцарцы пришли на помощь сторонникам санкций

Швейцарская компания Spacecode недавно объявила, что располагает технологией, которая может определить регион происхождения практически любого алмаза. Об этом рассказал изданию Politico исполнительный директор компании Павел Протопапа. По его словам, технология отслеживания учитывает химический состав и оптические свойства алмаза — у камней из определённых регионов они схожи.

По мнению Протопапы, Spacecode будет несложно определить происхождение камня. Он назвал технологию революционной, выразив уверенность, что она заинтересует лидеров саммита G7 в Японии и поможет им в принятии решения о запрете экспорта российских алмазов в мире.

Действительно ли новая технология работает?

Сообщения швейцарской компании об изобретении технологии определения происхождения камней вызвали скепсис у бельгийских бизнесменов. Как пишет Politico, представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил, что отрасли «нужно надёжное и поддающееся проверке решение, которое может определить происхождения камня».

Не исключено, что швейцарская компания просто решила воспользоваться моментом и заявить о себе на саммите G7, поскольку она не учитывает тонкости в определении происхождения драгоценных камней, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.

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«Если взять партию алмазов, а не один камень, то по совокупности формы и цвета этих камней можно провести исследования и сказать, откуда они. Но надо учитывать, что алмазы из России могут попасть, например, в Индию, а затем продукты их переработки — бриллианты — уже придут в Европу или на другой континент. А по бриллианту невозможно определить, из какой страны был алмаз, который пошёл на огранку. Мы внимательно следим за всеми последними исследованиями — технологии такой пока нет», — рассказал собеседник интернет-издания.

Как отмечает агентство Bloomberg, основными покупателями сырья АЛРОСА стали индийские ювелиры, которые обрабатывают до 95% добываемых в мире алмазов. Также по-прежнему закупают алмазы в России бизнесмены из Китая и стран Ближнего Востока. Но, уточняет Bloomberg, эти компании не хотят афишировать свои связи с российской корпорацией, поэтому сделки проходят ещё более секретно, чем обычно принято их проводить в этой и без того «тихой» сфере. Поэтому АЛРОСА уже к концу прошлого лета смогла вернуть уровень продажи неограненных алмазов к показателям, бывшим у неё до начала СВО.