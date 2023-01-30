Кровь на камнях: премьер Бельгии призвал ЕС отказаться от алмазов из РФ Готовы ли западные страны пожертвовать роскошью ради поддержки Украины?

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Желтый бриллиант АЛРОСА

Запрет на импорт из России алмазов, предложенный главой правительства Бельгии, вызвал холодную реакцию в европейских странах. Формально противники этой санкции указывают, что на экономическое положение РФ это не окажет сколь-нибудь серьезного влияния. Но на самом деле мотивы, по которым европейцы не готовы отказаться покупать драгоценные камни у «государства-агрессора», совсем другие, и им просто стыдно признать это открыто.

Кровь на гранях

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро призвал правительства стран Евросоюза прекратить импорт алмазов из России, который он назвал «торговлей на крови». Он также обратился к властям по всему миру с предложением начать отслеживать покупателей «кровавых бриллиантов» и вводить в их отношении вторичные санкции.

Свою инициативу бельгийский премьер озвучил не потому, что у него заговорила совесть: одной рукой соучаствовать в антироссийских санкциях, другой — покупать у России алмазы, которые затем превращаются в бриллианты в европейских ювелирных магазинах. Но если отказаться от сибирских драгоценностей, то город Антверпен, гордящийся титулом «бриллиантовой столицы мира», изрядно потускнеет. Сегодня в магазинах этого города продается 86 процентов всех производимых в мире драгоценностей. Бельгия остается единственной страной Евросоюза, покупающей российские алмазы после начала военных действий на Украине.

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал бельгийский парламент сделать выбор между принуждением России к миру и блеском ювелирных витрин. Понадобился почти год, прежде чем Де Кро понял, что подобная меркантильная позиция бельгийцев вызывает нарастающее возмущение как на Украине, так и среди членов Евросоюза, которые не зависят от российских бриллиантов.

Русские бриллианты — это «кровавые бриллианты». Россия может только тогда перестать получать прибыли от их продажи, если отрезать ее доступ к западным рынкам. Бельгия совместно со своими партнерами работает над тем, чтобы создать единый фронт на этом направлении, — заявил Александр Де Кро.

В Киеве считают, что подконтрольная государству российская алмазная монополия АЛРОСА — один из доноров федерального бюджета РФ, а стало быть, и его военных статей. В частности, компания профинансировала строительство подлодки Б-871, названной по имени спонсора — «Алроса» (после длительного ремонта она снова вышла в море в июне 2022 года). Тем не менее алмазная компания дважды мистическим образом оказывалась вычеркнутой из санкционных списков ЕС (последний раз — из девятого пакета санкций).

Фото: Andrew Butko/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Б-871

При этом и в Киеве, и в Брюсселе понимают, что алмазные прибыли России не идут ни в какое сравнение с прибылями нефтяными, а даже введение потолка цен на российскую нефть пока что не сильно сказалось на экономике РФ. До начала СВО 25% всех бельгийских бриллиантов на сумму 1,8 млрд евро производилось из якутского сырья.

Антверпен против

Но сам факт того, что западные страны не хотят пожертвовать далеко не самой жизненно важной частью своей торговли с РФ, показывает, что Запад пытается сидеть на двух стульях и не готов поступаться роскошью. Единственной страной Европы (но не Евросоюза), которая ввела санкции в отношении АЛРОСА стала Великобритания. Но ее рынок ювелирных изделий многократно меньше бельгийского. Бельгия же уже после начала военных действий на Украине обогатила бюджет АЛРОСА (а через него — бюджет РФ) на €1,2 млрд.

Что конкретно предлагает сейчас Бельгия? В первую очередь создание глобальной системы отслеживания поставок алмазов из РФ на мировые рынки, подобную тем, какие работают в отношении других подсанкционных товаров. США и Европа вместе занимают около 70% рынка сбыта готовых бриллиантов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лично Александр Де Кро в идеале хотел бы успеть разработать «алмазные» санкции до 24 февраля — годовщины начала СВО, когда ЕС планирует объявить о введении в силу десятого по счету пакета антироссийских санкций. Помимо премьера Бельгии, на включении запрета на импорт алмазов упорно настаивают Польша и Литва. В самой Бельгии за санкции выступают социалисты и «Зеленые». В то же время партия фламандских националистов категорически против запрета.

Объяснение позиции фламандцев очень простое: их партию возглавляет мэр «бриллиантовой столицы» Барт де Вевер. И понятно, что он ни при каких обстоятельствах не станет лишать вверенный ему Антверпен (где на одной только улице Hoveniersstraat сосредоточено 4500 ювелирных магазинов) основной статьи дохода.

Запретный алмаз сладок

На самом мировом рынке алмазов тоже не считают, что запрет, и тем более квотирование поставок драгоценных камней из России что-то радикально поменяет. Любые санкции компания АЛРОСА (на которую, по данным самой компании, приходится около 95% добычи всех алмазов России и 28% от общемировой добычи) сможет обойти через цепочки посредников.

В компании АЛРОСА в понедельник не ответили на звонки NEWS.ru. Но как считают эксперты рынка, если не исключить, то максимально затруднить обход санкций можно, только сделав торговлю алмазами предельно прозрачной. В то же время, конечные покупатели бриллиантов наверняка будут саботировать или игнорировать эту систему. Учитывая, что это люди не бедные и обладающие политическим влиянием, в их силах сделать так, чтобы российские алмазы превращались в бельгийские бриллианты беспрепятственно, сказал NEWS.ru руководитель геммологического центра при МГУ Юрий Шелементьев.

Существующая с начала нынешнего века система сертификации алмазодобычи, так называемый Кимберлийский процесс, не позволяет отслеживать цепочки от месторождения алмаза до розничного продавца бриллианта. Когда необработанный камень попадет к ювелиру, его происхождение обезличивается; конечный покупатель будет знать только страну производства изделия, но не сырья. Бельгийский премьер как раз и хочет обязать покупателей сырых алмазов указывать страну происхождения камней. Но зарубежные ювелиры (конкретно российские алмазы в основном покупают для огранки в Индии) будут противиться такой прозрачности, потому что в случае введения санкций в отношении АЛРОСА они потеряют основного поставщика.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наконец, как с любым запретным товаром, санкции приведут к возникновению серого и черного рынков бриллиантов, что не облегчит, а только усложнит отслеживание их логистики от якутских месторождений до сияющих витрин в Антверпене или Нью-Йорке. Как это может выглядеть, видно по полулегальным и нелегальным рынкам русского золота и черной икры, которые подпали под санкции Евросоюза после начала СВО.