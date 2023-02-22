В России оценили последствия алмазных санкций Эксперт по Средиземноморью Энтина: российские алмазы продолжили поступать в Северную Америку

Фото: Martin Poole/moodboard/Global Look Press

Алмазные санкции не оказали должного эффекта, драгоценные камни продолжают попадать в страны, которые ввели запрет на их ввоз, в том числе и в Северную Америку, через Индию, отметила директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Она рассказала журналу «Компания», что российский продукт в Индии подвергается обработке, за счет чего меняет свое происхождение.

Подвергаясь существенной обработке в Индии, продукт на полностью легальных основаниях меняет свое происхождение с российского на индийское и перестает быть под санкциями. Другой правомерный способ вывести продукт из-под санкций — это смешать его с группой других продуктов, которые будут маркированы как продукция «смешанного производства», — пояснила эксперт.

По словам Энтины, власти Бельгии и Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) выступают против алмазных санкций, так как около 70% драгоценных камней из России в итоге продаются на антверпенских биржах, обеспечивая около 10 тысяч жителей Бельгии работой. Поставки в Бельгию из России сократились всего на 8%, при этом в Индию стало поставляться на 23% больше товаров за аналогичный период.

Эксперт отметила, что вопрос об алмазных санкциях встанет в странах Европы острее. Так, группа американских конгрессменов пытается установить новые правила о происхождении драгоценных камней, чтобы сократить поставки российской продукции через Индию. На этом фоне предложение Бельгии, вызванное давлением со стороны других стран, отслеживать российские алмазы выглядит мягкой альтернативой, уточнила Энтина. По ее словам, такая система навряд ли будет эффективна, так как в ней заинтересованы только те ювелирные дома, которые уже отказались сотрудничать с Россией, такие как Tiffany & Co, Cartier, Signet Jewellers Ltd.

Евросоюз ранее продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации.