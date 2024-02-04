G7 и ЕС хотят использовать активы России для финансирования Украины G7 и ЕС обсуждают использование активов России для финансирования Украины

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Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ.

Согласно предложению, о котором заявили источники, члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

В статье подчеркивается, что в настоящее время план находится лишь на уровне обсуждения. Политическое решение еще не принято.

При этом экономист Алексей Бобровский ранее отметил, что замороженных активов Запада в России в 1,5 раза больше российских, которые находятся в Европе. Эксперт уточнил, что, если ЕС каким-либо образом начнет использовать замороженные российские средства, Москва ровно такую же сумму заберет из европейских активов.

До этого Еврокомиссия приветствовала согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины. Однако механизм для таких транзакций в настоящий момент еще не выработан, европейская организация занимается подготовкой следующего шага по этому вопросу.