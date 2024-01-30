В ЕС раскрыли, почему не могут изъять замороженные российские активы сейчас В ЕК заявили, что пока не нашли механизмы для передачи Киеву активов Москвы

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Еврокомиссия приветствует согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины, однако механизм для таких транзакций в настоящий момент не выработан, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. По его словам, европейская организация занимается подготовкой следующего шага по этому вопросу, передает РИА Новости.

Мы приветствуем достижение государствами— членами ЕС принципиального соглашения по этому предложению, это важный шаг. Цель этого предложения заключается в том, чтобы чрезвычайные доходы от активов ЦБ РФ были сохранены на данном этапе, а конечная цель — использовать эти доходы для Украины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от замороженных активов России будет регистрироваться отдельно и использоваться на нужды европейских стран, а также Украины. Эти деньги обложат налогом почти в 100% с последующим переводом в бюджет ЕС.

Разговоры об изъятии российских активов на Западе идут не первый месяц. Посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о самой возможности конфискации, ранее подчеркнул, что этот вопрос вынуждает другие страны задуматься о полном отказе от доллара. По его словам, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву.