Антонов рассказал, как изъятие США российских активов повлияет на доллар Антонов: страны думают об отказе от доллара из-за угрозы изъятия США активов РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности, передает пресс-служба диппредставительства.

Мотивированные эгоистичными политическими целями, «креативные» идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу. «Помогли» загнать ситуацию в двусторонних отношениях в тупик. Кроме того, заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара, — резюмировал дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия. По его словам, к настоящему моменту Москва не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона касательно изъятия активов. Он подчеркнул, что каналов связи между Россией и США почти нет.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Речь идет об изъятии около $300 млрд. Предполагается, что глава государства пойдет на этот шаг из-за блокировки очередного пакета помощи в Конгрессе США, хотя это предложение не нашло поддержки среди членов Республиканской партии.

После этого информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Вашингтон гарантировал Киеву, что он получит все возможные гарантии долгосрочной поддержки, в том числе шла о конфискации замороженных российских активов.