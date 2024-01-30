Послы ЕС одобрили схему изъятия прибыли от замороженных активов России FT: послы ЕС согласовали схему использования прибыли от замороженных активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послы Евросоюза предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от замороженных активов России будет регистрироваться отдельно и использоваться на нужды европейских стран, а также Украины. Эти деньги обложат налогом почти в 100% с последующим переводом в бюджет ЕС, отмечает газета Financial Times со ссылкой на документ европейского ведомства.

Речь идет о международной площадке Euroclear, на счетах которой заблокировано российских активов на сумму в €191 млрд. Издание отмечает, что все страны Евросоюза должны одобрить данный сбор, который «будет соответствовать договорным обязательствам, а также праву [ЕС] и международному праву». При этом в документе подчеркивается, что сама конфискация активов не предусматривается.

Это решение стало следствием решения Совета ЕС о реинвестиции замороженных российских сбережений. В декабре 2023 года Еврокомиссия потребовала вносить доходы с них на отдельный счет и облагать их практически 100-процентным налогом.

Разговоры об изъятии российских активов на Западе идут не первый месяц. Посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о самой возможности конфискации, ранее подчеркнул, что этот вопрос вынуждает другие страны задуматься о полном отказе от доллара. По его словам, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также в очередной раз подтверждают необходимость перехода мирового сообщества к многополярности.