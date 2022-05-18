FT: в ЕС собрались продавать квоты на выбросы углерода FT: в ЕС намерены пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России

Фото Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен привлечь €20 млрд за счёт продажи дополнительных квот на выбросы углерода. Данная сумма поможет профинансировать отказ от российских энергоресурсов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Еврокомиссия уже рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда. Речь идёт о 200-250 млн сертификатов.

Полученные средства в ЕС хотят инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок. При этом, подчеркнули в издании, одним из последствий данного шага может стать падение цены на углеродные квоты. В свою очередь, это способно снизить стоимость использования угля, нефти и газа. В итоге Евросоюзу, вряд ли удастся достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов, считают автор публикации.

Это плохая климатическая политика, — заявила изданию неназванный дипломат ЕС.

Ранее стало известно, что мировой уровень выбросов метана второй год подряд бьёт антирекорды с начала измерений этих показателей четыре десятилетия назад, пишут argumenti.ru со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Кроме этого, продолжили расти глобальные уровни двуокиси углерода.