ФРГ усмотрела связь кибератаки на больницу Дюссельдорфа с хакерами РФ

https://static.news.ru/photo/facd7b72-fcf6-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

След хакеров, совершивших кибератаку на университетскую больницу германского Дюссельдорфа, может вести в РФ. С таким предположением выступает Минюст федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Ведомство основывает свой вывод на том, что преступники использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer.

Эта троянская программа часто используется хакерами по всему миру. Группировки атакуют таким образом предприятия и институты. Организаторы таких акций, по мнению частных фирм, занимающихся вопросами безопасности, базируется в России, — цитирует заявление министерства портал DPA.

Неизвестные хакеры на прошлой неделе блокировали серверы клиники, вымогая деньги. Летом 2020 года директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских назвал выдвижение Германией в адрес России обвинений в кибератаках вынужденной мерой Берлина. Ранее сообщалось, что по данным Der Spiegel, хакеры из России в 2015 году получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера Германии Ангелы Меркель в её избирательном округе. По оценкам экспертов, хакерам удалось похитить около 16 гигабайтов данных. В рамках расследования атаки, совершённой неизвестным под пользовательским именем Scaramouche, было изъято более 300 серверов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утечка секретных данных финансовой разведки Соединённых Штатов Америки (FinCEN) показала, что служба получает информацию даже о банковских переводах в долларах США внутри российских банков. Такую ситуацию с доступностью информации о гражданах России депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев назвал страшной.