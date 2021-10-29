Французы нашли способ отомстить России за шампанское

Фото Georg Wenze/ZB/Global Look Press

Французы предложили отомстить за введение в России моратория на «шампанский» закон. В частности, в качестве одного из вариантов они предложили переименовать русскую водку. Свои комментарии и идеи читатели издания Le Figaro разместили на сайте издания.

На текущей неделе Правительство РФ отложило до конца года вступление в силу поправок к закону о регулировании производства и оборота винодельческой продукции. Эти поправки стали широко известны в связи со скандалом: российский закон потребовал использовать понятие «шампанское» применительно только к российским напиткам, для импортных, включая алкоголь производства Франции, предлагалось использовать именование «игристое вино», В результате этого произошли задержки с поставками продукции Moet Hennessy, представляющими на российском рынке классическое шампанское.

Мы должны отомстить. Даешь этикетку со словами «картофельный сок» на русскую водку, продаваемую во Франции, — заявил один из пользователей.

Закон до подписания обсуждался в Думе полгода. Чем занимается тип в посольстве, отвечающий за надзор за новыми торговыми законами России? — задался вопросом другой комментатор.

Нам придется переименовать регион Шампань в регион игристых вин, — сыронизировал ещё один пользователь.

Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году.