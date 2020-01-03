https://static.news.ru/photo/46a3e80e-2fb3-11ea-b4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал выступающих против пенсионной реформы граждан найти компромисс на переговорах с правительством.

Обращение министра опубликовало издание Le Journal du Dimanche. Ле Мэр считает, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп принял к сведению беспокойство профсоюзов. Министр финансов подчеркнул, что «пришло время для поисков компромисса». Ле Мэр также заявил, что предлагаемые изменения в законодательство «справедливы» и принесут пользу «одиноким матерям, фермерам и предпринимателям».

Я призываю представителей профсоюзов ответить на протянутую премьером руку, — цитирует издание главу Минфина.

Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвали планы правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.

Как сообщал NEWS.ru, на фоне продолжающихся протестов президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от положенной ему после окончания срока полномочий пенсии и других привилегий.