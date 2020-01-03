Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал выступающих против пенсионной реформы граждан найти компромисс на переговорах с правительством.
Обращение министра
Я призываю представителей профсоюзов ответить на протянутую премьером руку, — цитирует издание главу Минфина.
Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвали планы правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.
Как сообщал NEWS.ru, на фоне продолжающихся протестов президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от положенной ему после окончания срока полномочий пенсии и других привилегий.
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