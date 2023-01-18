Французский бунт для нас не бессмысленный

Фото: Jeremias Gonzalez/imago-images.de

Уже завтра пятерка ведущих французских профсоюзов, объединяющих наемных работников, планирует начать массовые акции протеста против обещанной и ныне активно проводимой Эммануэлем Макроном пенсионной реформы. Собственно, о ее необходимости он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании. Но одно дело — общие предвыборные рассуждения, другое — конкретные меры, первые последствия которых заденут интересы французских трудящихся уже через четыре года.

Суть реформы в том, что полную пенсию можно будет получать начиная не с 62 лет, а с 64. Причем придется иметь реальный трудовой стаж и платить в соответствующие фонды более 40 лет. Понятно, что, как всегда, все объясняется экономической целесообразностью. Вот только экономическая ситуация в стране не слишком благоприятствует таким шагам. Во Франции всеобщая проблема — высокая потребительская инфляция, да и в наступившем январе стоимость электроэнергии и газа для рядового месье Дюпона поднялась на очередные 15%.

Но Макрон, как истинный технократ, выходец из высоких финансовых сфер, действует, оглядываясь прежде всего на французский патронат, объединение капитаном местного делового мира. Но и среди сильных мира сего есть недовольные тем, что для возрастных специалистов предполагается выделение гарантированных рабочих мест на предприятиях. Да и минимальную для всех категорий пенсию обещают поднять до €1200. Правда, к 2030 году.

Что уж говорить о позиции левых партий, подвергающих Макрона жесткой критике. К тому же ряды активных противников политики Макрона не могла не пополнить и с правого фланга Марин Ле Пен. Притом что после последних выборов в Национальное собрание у президента нет больше парламентского большинства, поэтому ему приходится проводить новые законы окольными маневрами, привязывая их к положениям бюджета.

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Lookj Press Эммануэль Макрон

Конечно, после затяжных выступлений «желтых жилетов» у Макрона накоплен уже некий иммунитет к подобным уличным акциям. Да спецотряды полиции отработали свои действия в условиях столкновения с агрессивной толпой, разбавленной откровенными экстремистами. Тем более, как шутят по ту сторону Ла Манша, для французов демонстрации протеста по любому поводу сродни воскресным прогулкам. Но новый предлог для общественного недовольства может сдетонировать очень серьезно, учитывая ворох накопившихся проблем в стране.

Нам, как говорится, и не было бы никакого дела до сугубо французских проблем, если бы не неожиданная активизация Макрона и на условном украинском фронте. Речь идет о его намерении послать ВСУ французские колесные танки АМХ-10RC. Фактически несколько неожиданно Макрон выступил пионером таких танковых поставок в условиях, когда никому в Европе не хотелось быть первым в снабжении украинских вояк откровенно наступательными вооружениями.

Понятно, что и такая инициатива не вызвала большого восторга во французском обществе. Многие лидеры мнений ведь и так считали антироссийские санкции делом абсолютно бессмысленным, бьющим другим концом по чисто французским интересам. К тому же в стране разочарованы поведением заокеанского союзника, который выделением почти триллиона долларов на так называемые меры противодействия инфляции содействует деиндустриализации Старого Света. Причем в самых продвинутых, наукоемких областях.

Так что в условиях такого цугцванга для Макрона поставки тех же танков вряд ли станут массовыми и выйдут за границы символической поддержки. Президенту придется пытаться сохранить лицо сразу в нескольких политических измерениях.