Французских учителей призвали бастовать

https://static.news.ru/photo/dba97f22-5fcd-11eb-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профсоюзы учителей во Франции призывают всех педагогов страны принять участие в забастовке, чтобы добиться повышения зарплаты и улучшения санитарных условий в школах.

Заявление профсоюзов прозвучало накануне заседания Совета обороны Франции, на котором, как ожидается, власти страны объявят о новом локдауне. К забастовке призывают несколько профсоюзов, среди которых Всеобщая конфедерация труда (CGT), Национальный союз средних школ, колледжей и высшего образования (SNALC) и Национальный союз учителей средних школ (SNES), передаёт издание Figaro.

Представители SNES требуют введения санитарного протокола в школьных столовых и улучшения систем вентиляции в учебных учреждениях, также они настаивают на вакцинации учителей от коронавируса. Все профсоюзы просят провести переоценку размера зарплат. Забастовка может начаться 27 января.

Правительство Франции заложило €400 млн в бюджет на 2021 год для переоценки зарплат и дополнительного вознаграждения учителей, которые находятся «на начальном или среднем этапе карьеры». Эта мера коснётся лишь 30% педагогов, что профсоюзы посчитали недостаточным.

Ранее глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что введение третьего локдауна в стране весьма вероятно, передавал NEWS.ru. Власти страны не могут определиться, насколько жёсткими должны быть новые ограничения.