Французов возмутило поведение Зеленского на встрече с Макроном Читатели Le Figaro возмутились внешним видом и поведением Зеленского на встрече с Макроном

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном

Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По их словам, Зеленский, упоенный вниманием западных лидеров, мог хотя бы надеть деловой костюм.

Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит» <...> Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.

Некоторые читатели при этом недовольны чрезмерными поставками оружия Киеву.

Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции, — написал один из подписчиков.

Лидеры четырех европейских стран прибыли в Киев 16 июня. Встреча политиков в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ на Украине.

Позже Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины.