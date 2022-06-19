Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По их словам, Зеленский, упоенный вниманием западных лидеров, мог хотя бы надеть деловой костюм.
Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит» <...> Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки, — пишут возмущенные читатели.
Некоторые читатели при этом недовольны чрезмерными поставками оружия Киеву.
Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции, — написал один из подписчиков.
Лидеры четырех европейских стран прибыли в Киев 16 июня. Встреча политиков в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ на Украине.
Позже Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины.