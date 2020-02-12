https://static.news.ru/photo/b536ecc0-4db9-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские госслужащие начнут получать ежегодную доплату за использование велосипедов и каршеринга для поездок на работу. Министр экологии Элизабет Борн рассказала, как изменится работа чиновников в условиях борьбы за сокращение выбросов в атмосферу.

Президент Эммануэль Макрон пересядет на бронированный автомобиль с гибридным двигателем, а члены кабмина смогут пользоваться только электрокарами или гибридами. Руководству страны запретят использовать самолёты, если дорога до места назначения займёт менее четырёх часов на поезде.

Госслужащие, которые откажутся от личных автомобилей, начнут получать бонус в €200.

По информации «Интерфакса», Борн представила пакет мер, направленных на защиту экологии, климата и биоразнообразия, 12 февраля на специальном совещании при президенте Франции.

Как писал NEWS.ru, член межправительственной группы экспертов и нобелевский лауреат Рае Квон Чунг заявил, что на планете потеплело на три градуса за последние 20 лет. Скорость климатических изменений превзошла все прогнозы учёных.