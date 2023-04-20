Франция назвала условия участия в договоренностях по контролю вооружений МИД Франции: сокращение ядерных арсеналов РФ и США — условие участия Парижа в СНВ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Значительное сокращение ядерных арсеналов России и США остается главным условием участия Франции в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. По ее словам, позиция Парижа «давно сформулирована и ясна» и не меняется на протяжении десятилетий.

Еще в 1983 году Франция заявила, что ключевым условием, при котором она могла бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами двух крупнейших ядерных держав и ее собственным арсеналом, — подчеркнула Лежандр.

Она добавила, что в настоящее время Париж находится очень далеко от выполнения данного условия.

21 февраля российский президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь не идет о выходе из договора. Для возврата к диалогу с США потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона, добавил глава государства.

Госдепартамент США отказался признать решение России о приостановке участия в ДСНВ. Американское ведомство считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Россия по-прежнему «связана обязательствами по договору».

.