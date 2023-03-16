Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ Госдеп США заявил, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна»

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Госдепартамент США отказывается признать решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости. Американское ведомство считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Россия по-прежнему «связана обязательствами по договору».

В американском внешнеполитическом департаменте выразили готовность к встречам с российской стороной для разрешения вопросов, отметив отсутствие препятствий для инспекций в рамках договора.

Российским инспекторам предоставлены необходимые визы... Нет санкций, которые могли бы помешать России полностью осуществлять права на инспекции, — заявили в Госдепартаменте.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврaта к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лoндона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву вeрнуться к исполнению ДСНВ. По словам политика, на эту тему он общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мeроприятия G20 в Индии.