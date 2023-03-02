Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ Блинкен в ходе общения с Лавровым на G20 призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву вернуться к исполнению российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает РИА Новости. По словам политика, на эту тему он общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии.

Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ, — заявил глава Госдепа.

О приостановке Россией участия в ДСНВ президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

После этого Путин подписал соответствующий закон. Решение о возобновлении участия в договоре также остается за президентом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений Запад должен изменить свой концептуальный подход. Он подчеркнул, что в первую очередь США, как лидирующая страна на Западе, должна пересмотреть свою политику в этом вопросе.