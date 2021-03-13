Франция может поддержать идею Frexit

https://static.news.ru/photo/407d3c36-8490-11eb-8230-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global look Press

Франция может выйти из Евросоюза следом за Великобританией. Такое мнение высказал французский обозреватель Лоран Эрбле. По мнению журналиста, к Frexit может привести возникший на фоне пандемии коронавируса кризис в сфере здравоохранения.

Он подчеркнул, что в Европе практически не осталось предприятий по изготовлению масок и ингредиентов для лекарств, поскольку весь рынок в странах союза был отдан для транснациональных корпораций США и Китая.

Санитарный кризис выявил, например, что из Европы ушла промышленность. Так, почти не осталось предприятий, которые делали бы маски для лица. До 80% главных ингредиентов для лекарств производятся за пределами Европы — и в основном в Азии, — цитирует Эрбле Le Figaro.

По его словам, Китай, откуда пришёл коронавирус, на фоне пандемии только обогатился за счёт взрывного роста темпов экспорта медицинских изделий. Ответственность за это, по мнению обозревателя, лежит на Евросоюзе. Именно ЕС занимается торговыми соглашениями и рекомендует странам сокращать расходы на медицину, в том числе снижать медикам зарплаты для повышения конкурентоспособности.

Евросоюз также показывает «ужасную» статистику по кампании вакцинации. Лишь 10% населения имеют прививки, по сравнению с Великобританией, где привито 35%, и США (28%). Всё это указывает, что стратегия Великобритании по борьбе с коронавирусом оказалась успешнее, чем у ЕС, несмотря на то что королевству пророчили много бед после Brexit, считает журналист.

Ранее мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил у властей страны разрешить ему закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Политик отметил, что в городе необходимо ускорить вакцинацию. Для этого необходима децентрализация власти во Франции, считает он. По его словам, местное самоуправление может действовать быстрее центральных властей в кризисных ситуациях. В качестве примера он привёл вопрос дефицита масок: в Ницце проблема была быстро решена, тогда как во всей стране были проблемы с доступностью средств индивидуальной защиты, писал NEWS.ru.