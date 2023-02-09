Франция добивается от ЕС расширения санкций против ЧВК «Вагнер» Bloomberg: Франция добивается расширения санкций ЕС против ЧВК «Вагнер» в новом пакете

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Франция хочет значительно расширить санкции Евросоюза против ЧВК «Вагнер» в десятом пакете антироссийских запретительных мер. Его в ЕС собираются принять к годовщине начала российской спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Париж настаивает на включении в черный список значительного числа физических лиц и организаций, которые связаны с данной компанией.

ЧВК «Вагнер» оказалась в черном списке ЕС в 2021 году. В вину ей поставили усилия по поддержке правительств стран Африки в борьбе с терроризмом, что снизило интересы французских компаний на континенте. В частности, в начале 2022 года Париж был вынужден свернуть крупную военную операцию в Мали и близлежащих странах.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о признании ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, сообщил депутат Ярослав Железняк. За это проголосовали 333 депутата Рады. Он добавил, что было принято постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями — за это решение отдали голоса 336 парламентариев.