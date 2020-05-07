Франция 11 мая начнёт выход из режима самоизоляции по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/53cae3e6-9077-11ea-8607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Франция начнёт с 11 мая ослаблять ограничения на передвижение граждан, введённые на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филип со ссылкой на президента Эммануэля Макрона.

Президент Франции в ходе заседания ограниченного совета по обороне подтвердил, что ослабление режима самоизоляции может начаться с 11 мая, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, выход из самоизоляции начнётся на всей территории европейской части страны.

Плохая новость — в том, что некоторые департаменты справляются хуже, чем другие. Фактически страна разделена надвое, — добавил Филип.

Он уточнил, что в столичном регионе Иль-де-Франс количество случаев заражения коронавирусом сокращается уверенно и постепенно, но самих случаев всё ещё больше, чем ожидалось.

Режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины с товарами не первой необходимости. Планируется, что ограничения будут постепенно снимать с 11 мая. Граждане обязаны будут носить маски в общественном транспорте и школах, а также соблюдать дистанцию, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).