https://static.news.ru/photo/d6ba0948-5725-11ea-a307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский институт национальной памяти предлагает запретить носить в публичных местах форму тоталитарных режимов, если в стране не будет работать закон, запрещающий пропаганду их символики, рассказал глава организации Антон Дробович.

Я готов инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения формы тоталитарных режимов, как это сделала недавно Латвия, — цитирует его портал «Цензор.НЕТ».

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. По словам Дробовича, граждане, приходящие на массовые мероприятия в форме СС или со свастикой, должны задерживаться силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о Стратегии национальной безопасности и обороны. Документ официально закрепит в качестве стратегической цели Киева полноправное членство в НАТО.