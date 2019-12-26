https://static.news.ru/photo/514d39c6-2870-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сомневается в том, что Великобритании и другим 27 странам Евросоюза хватит времени до конца 2020 года, чтобы договориться о своих отношениях после выхода королевства из состава объединения.

Я очень беспокоюсь об ограниченном времени, которое у нас есть. Это вопрос не только переговоров по соглашению о свободной торговле, но и о множестве других тем, — заявила политик в интервью Les Echos.

Ursula von der Leyen : « L'Europe doit faire la course en tête » https://t.co/bVNh4F8Vg8 — Les Echos (@LesEchos) December 27, 2019

Фон дер Ляйен пояснила, что обе стороны должны задаться вопросом, возможно ли провести переговоры в столь короткий срок. Как ожидается, Великобритания выйдет из состава ЕС 31 января 2020 года, а переходный период продлится до конца 2020-го.

Я думаю, что было бы разумно подвести итоги полугодия и, если необходимо, договориться о продлении переходного периода, — уточнила председатель ЕК.

Ранее исполнительный заместитель Урсулы фон дер Ляйен Франс Тиммерманс признался, что в Евросоюзе будут рады, если после выхода из политического и экономического объединения Великобритания решит вернуться в состав ЕС.

19 декабря в ходе выступления на открытии новой сессии парламента королева Елизавета II отметила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, писал NEWS.ru. За ним, по задумке Лондона, должны последовать переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.