Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза Politico: фон дер Ляйен смягчила подход к контролю над разведкой в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смягчила требования об усилении контроля над разведывательной информацией в Европейском союзе, сообщает Politico. Это позволит главе европейской дипломатии Кае Каллас сохранить больший контроль над разведкой.

Решение связано с пересмотром планов по созданию отдельного разведывательного подразделения в структуре ЕС. Источники издания сообщили, что Еврокомиссия сократит масштаб инициативы, касающейся формирования нового органа по вопросам безопасности и разведки. В Брюсселе отказались от расширенных полномочий этого подразделения.

Функции по координации и обмену разведывательной информацией планируют сосредоточить в центре INTCEN, который входит в Европейскую службу внешних связей (EEAS). По оценке Politico, использование INTCEN должно «улучшить процесс принятия решений» в Европейском союзе. Несколько должностных лиц ЕС получат доступ к использованию и анализу разведывательных данных, предоставляемых странами — членами объединения.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленной чиновницы о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.