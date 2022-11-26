В Германии заявили, что Берлин попал в клещи США Журналист Focus Штайнгарт заявил, что экономика Германии попала в клещи США

Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Экономика Германии попала в клещи США, написал журналист немецкого издания Focus Online Габор Штайнгарт. Обозреватель пояснил, что суть заключается в двух аспектах: в форсированных инвестициях в технологический сектор Соединенных Штатов, которые сопровождаются давлением на немецкие компании, а также в санкциях, направленных против поставок китайских полупроводников, из-за чего ФРГ не может выстраивать деловое и торговое сотрудничество с Китаем.

Клещи состоят из двух совершенно разных аспектов. Американский закон о снижении инфляции (IRA) в первую очередь направлен на снижение инфляции в США. Но на самом деле это гигантская программа субсидий в пользу новых технологий. <...> В нем говорится о борьбе с инфляцией, но в нем заложена промышленная политика. США хотят восстановить свою промышленную базу, — начинает Штайнгарт статью.

Второй аспект, указывает колумнист, заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР.

Исследования и разработки, а также техническое обслуживание существующего китайского производства полупроводников также затруднены. По большому счету речь идет о том, чтобы замедлить технологическое отставание Китая, — пишет Штайнгарт.

Журналист считает, что действия Вашингтона направлены на обогащение США за счет Китая и Европы. По словам обозревателя, в Соединенных Штатах эра «свободной торговли» сменилась эпохой «управляемой торговли».

Концепция «управляемой торговли», политически оформленной торговли, которую левые демократы США пропагандировали в течение многих лет, заменила в Вашингтоне старую доктрину свободной торговли, — добавил Штайнгарт.

При этом, как отмечается в публикации, правительство ФРГ по-разному реагирует на подобные вызовы. Так, в случае с Китаем канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек заняли позицию «минимизации рисков», сказав о том, что с Пекином не получится выстроить деловую коммуникацию. Эксперты не согласны с мнением властей.

Хабек и Шольц придерживаются так называемой стратегии снижения рисков. <...> Глава промышленной ассоциации BDI Зигфрид Руссвурм решительно отвергает соображения ухода с китайского рынка, — заключил Штайнгарт.

Ранее издание Politico заявило, что Германия может пойти на крайние меры, чтобы избежать торговой войны с США. Вместо открытой тарифной войны с Вашингтоном она может направить государственные средства на то, чтобы вырастить отечественных «зеленых» чемпионов в таких секторах, как солнечные батареи, аккумуляторы и водород. Некоторые немецкие компании готовы инвестировать средства «хоть куда-нибудь».