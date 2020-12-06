Финский полицейский спел советскую песню и стал рекордсменом YouTube

https://static.news.ru/photo/ccd99dc8-37ab-11eb-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: OulunPoliisi/youtube.com

Видеоролик с полицейским, поющим популярную песню советских времён, стал самым популярным в Финляндии. На YouTube его посмотрели более 2,7 млн раз.

Видео было снято в городе Оулу. Песню «Я люблю тебя, жизнь» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина) на родном языке исполнил старший констебль Петрус Шродерус. В ролике полицейский поёт, прогуливаясь по опустевшим из-за пандемии улицам города.

Страж порядка рассказал, что к выбору песни его подтолкнул недавний развод, который дался ему очень тяжело. По словам констебля, он хотел напомнить самому себе и другим людям, что надежда всё-таки существует и впереди ждут светлые времена, сообщает интернет-издание Yle.

Русскоязычные пользователи YouTube оценили выбор полицейского и исполнение. Они пригласили его приехать в Санкт-Петербург и спеть на Дворцовой площади. Комментаторы также добавили, что «финский парень сделал для дружбы двух народов больше, чем все политики».

За исполнение песни Шродеруса наградили серебряной медалью «За заслуги». Полицейский занимается творчеством около 20 лет. Он даже прерывал работу в полиции и несколько лет пел в Национальной опере Финляндии, после чего вернулся на службу.

Песня «Я люблю тебя, жизнь» была написана в 1956 году для Марка Бернеса. Кроме него её исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Юрий Визбор, Артур Эйзен и многие другие артисты. Она была любимой песней первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские пользователи YouTube предпочитают смотреть видео российских исполнителей. Самой популярной у украинцев композицией 2020 года оказалась песня «Краш» в исполнении Клавы Коки и Niletto. Также им нравится творчество Little Big, Morgenshtern, Басты и Zivert.