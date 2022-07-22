Финская Fingrid допустила веерные отключения электричества в стране

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В Финляндии рассматривают возможность начать веерные отключения электричества на фоне дефицита энергоресурсов. С таким сообщением выступил директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала, пишет газета Helsingin Sanomat.

Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии, в зависимости от спроса и предложения, — заявил он.

Пока предполагается, что ограничения будут вводиться на использование электричества в домохозяйствах. Кроме того, некоторые компании обяжут экономить энергетические ресурсы в наиболее загруженные часы.

Ранее с такой же инициативой выступили и власти Швейцарии. Там в целях экономии электричества рассматривают возможность отключать свет в некоторых районах на периоды от 4 до 8 часов в день. Местные СМИ отмечают, что таким образом в стране собираются бороться с дефицитом российского газа.