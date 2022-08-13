Финны жестко раскритиковали идею Эстонии закрыть Финский залив для России Читатели Iltalehti раскритиковали идею Эстонии закрыть Финский залив для России

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Корабли ВМФ на празднованиях в акватории Балтийска, посвященных Дню Военно-морского флота в России

Читатели финского информационного портала Iltalehti прокомментировали идею министра обороны Эстонии Ханно Певкура создать с Финляндией совместную систему противоракетной обороны в акватории Финского залива и заблокировать его для военных кораблей России. Многие из них считают, что принятие подобных мер спровоцирует Россию на вторжение.

Конфликт на Украине показал, что эта игра в бахвальство может однажды привести к нападению и на наши территории, — написал один из пользователей.

Кроме этого, было озвучено мнение: даже если система ПРО будет установлена, она не спасет от потенциальных угроз, поскольку страны обладают малой военной мощью.

Вы думаете, что, высказав все это, эти оборонительные проблемы каким-то образом разрешатся? До сих пор финская политика велась разумно, а не с бравадой. Россия в любом случае знает о возобновлении наших военных действий. Россия — все еще Россия. Финляндия и Эстония — маленькие страны, — поделился мнением читатель.

Также один из пользователей отметил, что на подобные инициативы у Эстонии не хватит средств, а могут быть взяты они только у финского народа.

Да, сейчас Эстония улыбается. Налоговые деньги финнов снова будут направлены на истребители и так далее. Ведь мы уже поддерживаем их деньгами ЕС, — заявил комментатор.

Накануне стало известно, что министры обороны Финляндии и Эстонии Антти Кайкконен и Ханно Певкур ведут переговоры об интеграции береговой обороны стран. В частности, обсуждается вопрос о создании совместной системы противоракетной обороны, которая позволит защитить государства от вторжения военных кораблей из России.