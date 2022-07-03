Финны захотели разместить базу НАТО у границы России Власти финского Лаппеенранта захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии у границы с РФ

Фото: IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, области, которая граничит с Россией. О планах рассказал мэр города Киммо Ярву, сообщает издание Yle.

Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист, — подчеркнул градоначальник.

Мэр также заявил, что Южная Карелия получит надежду, после того как Финляндию примут в НАТО. Ярва считает, что данное решение может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил: архитектура безопасности в Европе разрушена, между Россией и Западом возник новый тип «железного занавеса». Дипломат также назвал разговоры о ядерном и химическом оружии безответственными.