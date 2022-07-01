Глава МИД Финляндии заявил о «железном занавесе» между Россией и Западом

Фото: IMAGO/Xander Heinl/Global look Press

Пекка Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил мнение, что архитектура безопасности в Европе разрушена и между Россией и Западом возник новый тип «железного занавеса», передает РИА Новости. Дипломат назвал разговоры о ядерном и химическом оружии безответственными, а также отметил, что спецоперация на Украине «изменила атмосферу безопасности» в мире.

Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса, — сказал Хаависто.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа уже начала отгораживаться от России железным занавесом. Он посоветовал западным коллегами быть осторожнее, чтобы ненароком «ничего не прищемить» этим занавесом.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, однако хочет, чтобы все знали, чем государство располагает, и что Россия будет применять его, если потребуется защищать свой суверенитет. Главу государства возмущает, что, когда Москва заявляет о наличии у неё ядерного оружия, страны Запада «цепляют нас» и говорят, что это угрозы.