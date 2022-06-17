Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Фото: Рюмин Александр/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако все должны знать, что оно у государства есть, и РФ будет его применять, если потребуется защищать свой суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что когда Москва заявляет о наличии у неё ядерного оружия, то страны Запада «цепляют нас» и говорят, что это угрозы.

Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглагольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета, — заявил Путин, отвечая на вопрос о ядерной войне.

В мае заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Россия готова первой применить ядерное оружие в том случае, если будет реальная угроза существованию страны. Он подчеркнул, что США делают всё, чтобы в мире началась третья мировая война, которая бы не проходила на их территории. По его словам, на войну Вашингтон сможет списать все свои проблемы, как уже это делали в Первую мировую войну и во Вторую.