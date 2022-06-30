«Пусть только себе ничего не прищемят»: Лавров о железном занавесе Лавров: Европа уже начала опускать железный занавес

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Европа уже начала отгораживаться от России железным занавесом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что ей следует быть осторожной, чтобы ничего не прищемить себе им.

Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить, — сказал Лавров.

Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал перспективы отношений с Европой.

Ранее Лавров пошутил по поводу вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, Киеву следовало бы предоставить «членство в члены» ЕС.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, усомнился в долгожительстве Евросоюза. По его словам, прогнозы относительно существования сообщества разняться, но не исключено, что эта структура исчезнет в ближайшие десятилетия. При этом ожидания украинцев, которые надеются на вступление страны в ЕС, могут быть обмануты.