Медведев допустил исчезновнение Евросоюза через несколько десятилетий

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Евросоюз продолжит свое существование в ближайшие десятилетия, сообщает ТАСС. Об этом Медведев заявил на Х Петербургском международном юридическом форуме, уточнив, что относительно сроков существования Евросоюза существуют разные прогнозы.

Неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет, потому что там тоже очень разные прогнозы, - сказал он.

Ранее Медведев сравнил обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» после вступления Украины в Евросоюз с ожиданием приближения коммунизма, который так и не наступил, тогда как ожидавший его СССР распался. Политик не исключил, что аналогичный сценарий возможен в случае с ЕС, который может исчезнуть, обманув ожидания «несчастных украинцев». Он предположил, что Киев сможет выполнить «непроверяемые абстрактные условия» Еврокомиссии не раньше середины столетия, а следить за их прогрессом будут «новые поколения руководителей ЕС».