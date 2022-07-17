Финляндия рискует встретить зиму с перебоями в электроснабжении YLE: жителям Финляндии начнут отключать электричество уже этой зимой

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Отказ Финляндии от российских энергоносителей может привести к тому, что уже этой зимой на территории страны могут начаться перебои с электроснабжением, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Местные операторы будут отключать электроэнергию максимум на два часа в сутки.

При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться, — сообщает YLE со ссылкой на прогноз компании — оператора электросетей Fingrid.

Тем не менее министр экономики Финляндии Мика Линтиля отверг пессимистичные оценки в СМИ ситуации с энергоснабжением. По его словам, после того как в стране заработает третий энергоблок АЭС «Олкилуото», финнам не будут страшны северные холода. Запуск энергоблока, ранее неоднократно переносившийся, запланирован на декабрь.

«Олкилуото-3» заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в этом месяце уже на 60 процентов от максимума. Важное производство как с точки зрения цены на электроэнергию, так и с точки зрения предсказуемости ситуации, — заявил Линтиля.

Ранее операционный менеджер Fingrid Тимо Кауконен сообщил, что дочерняя организация российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — 14 мая остановила поставки электроэнергии в Финляндию. В Хельсинки отметили, что нехватка энергоснабжения будет компенсироваться за счет увеличения импорта из Швеции и выработки больших объемов электроэнергии в Финляндии.