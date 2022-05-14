Россия остановила поставки электроэнергии в Финляндию

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочерняя организация российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — 14 мая остановила поставки электроэнергии в Финляндию, заявил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен, передаёт ТАСС. В Хельсинки отметили, что недостаток поставок электроэнергии из РФ будет компенсироваться увеличением импорта из Швеции и выработкой большего количества электроэнергии в Финляндии.

Поставки электроэнергии из России в Финляндию в настоящее время равны нулю. Такое наблюдается с 00:00 мск 14 мая, как и было объявлено, — сказал представитель финской компании.

13 мая RAO Nordic Oy сообщила о приостановке поставок электричества в Финляндию с 01:00 мск 14 мая.

Ранее стало известно, что электросеть Fingrid запланировала сокращение импорта электроэнергии из России на треть с 24 апреля. В сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, указано, что импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт. Представители компании объяснили, что данное решение связано с обеспечением безопасности энергетической системы Финляндии.