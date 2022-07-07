Финляндия установит забор в 1300 км на границе с Россией Парламент Финляндии принял закон об установке забора в 1300 км на границе с Россией

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Члены Парламента Финляндии поддержали законопроект, который позволит им установить ограждение на границе с Россией. Сделано это будет с целью защиты от массового притока беженцев. Общая протяженность барьера составит более 1300 км, сообщает Reuters.

Также уточняется, что решение об установлении барьера было принято на фоне опасений, что Россия может принять ответные меры в связи с планами Финляндии присоединиться к военному альянсу НАТО. Как отмечает издание, данные меры противоречат нормам Европейского Союза.

Согласно этому решению, будут внесены поправки в Закон о пограничной охране и Закон о готовности. Помимо установки ограждений на границах, изменения в законодательстве позволят направлять все заявления о предоставлении убежища в один или несколько пограничных переходов, таких как аэропорт.

Ранее министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции сигналом российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в НАТО для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.