Финляндия продлила ковидные ограничения до 18 марта

https://static.news.ru/photo/27030028-71f9-11eb-987d-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Правительство Финляндии приняло решение о продлении введённых из-за пандемии коронавируса ограничений на въезд в страну до 18 марта.

С 19 февраля Финляндия будет закрывать на ночь для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа и Ниирала.

Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта, в том числе для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы финского правительства.

В настоящий момент въезд в Финляндию из России разрешён только членам семьи гражданина страны, дипломатам, держателям служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующим по служебным вопросам, тем, кто имеет вид на жительство, студентам финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребёнка, серьёзной болезни близкого родственника или собственной свадьбы. Кроме того, въезд в Финляндию разрешили владельцам недвижимости, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако возобновлено авиасообщение и есть возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.

Как писал NEWS.ru, в конце января власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз. По словам премьер-министра страны Жана Кастека, также будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза. Выезжать из Франции в страны ЕС можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.