Финляндия оставила в силе ограничения на выдачу виз гражданам России

Несмотря на предстоящее возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией, ограничения на выдачу туристических виз россиянам остаются в силе. Информации об изменении пока нет. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве Финляндии в РФ.

Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет, — сказали агентству в дипмиссии.

В настоящее время финские визовые центры принимают заявления на выдачу виз от некоторых категорий граждан. В их числе лица, имеющие многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, которая выдана Финляндией на срок не менее двух лет, члены семьи граждан Финляндии, водители международных грузов, владельцы дипломатических и служебных паспортов, сезонные рабочие.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря. Авиасообщение с этой страной было восстановлено ещё зимой текущего года.