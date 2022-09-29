Финляндия опубликует новые ограничения на въезд для россиян 29 сентября

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Финское правительство представит новые ограничения на въезд в страну для граждан России в четверг, 29 сентября. Соответствующей постановление кабмина будет опубликовано на официальном сайте правительства. Отмечается, что новые правила «существенно ограничат» транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны.

Правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также их туристические поездки в Финляндию, — сказано на официальном портале правительства страны.

Финляндию неоднократно критиковали в Прибалтике за «мягкий подход» к российским туристам, которые якобы используют страну в качестве транзитной зоны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в ЕС предложено ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.