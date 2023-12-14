Финляндия может принять новые решения по ситуации на границе с РФ

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Правительство Финляндии может принять новые решения, связанные с ситуацией на границе с Россией, заявил глава министерства финансов республики Рикка Пурра. По его словам, которые приводит телерадиовещательная компания Yle, заседание членов финского кабмина, посвященное данному вопросу, пройдет 14 декабря. Министр также подчеркнул, что новые решения будут приняты из-за большого количества людей, желающих въехать в страну.

Решения мы примем сегодня. Кажется, произошло именно то, чего мы опасались: практически сразу же начался въезд в страну, — заявил он.

По данным финских СМИ, поводом для принятия решений стала ситуация, сложившаяся у КПП «Ниирала», расположенного на границе с Россией. Утверждается, что к нему приехали несколько «просителей убежища». Предполагается, что правительство Финляндии может закрыть контрольно-пропускной пункт.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков ранее опроверг сообщения об очередях на финском КПП. По его словам, он продолжает работать в штатном режиме после открытия. При этом глава региона отметил, что среди желающих пересечь государственную границу есть группы иностранных граждан. Их документы проверяются сотрудниками правоохранительных органов.