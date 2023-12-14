Глава Карелии заявил об отсутствии очередей на финско-российской границе Глава Карелии Парфенчиков: на открывшемся КПП «Вяртсиля» очередей нет

Фото: t.me/AParfenchikov

Очередей на контрольно-пропускном пункте «Вяртсиля» на финско-российской границе нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что КПП открылся в четверг, 14 декабря, и работает в штатном режиме.

Сегодня утром возобновил работу наш пункт пропуска «Вяртсиля» на границе России и Финляндии. Очередей и столпотворения нет. Работа пункта пропуска на данный момент идет в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По словам главы региона, среди желающих пересечь границу есть группы мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их документы, в случае выявления нарушений иностранцев доставляют в отделения полиции. Как отметил Парфенчиков, таких случаев пока было лишь два.

Как пишет ТАСС, на 11:00 по московскому времени 53 человека въехали в РФ, среди них 38 граждан России. Выехали в Финляндию 37 человек, из них граждан РФ — 21. Собеседник агентства из пресс-службы Карельской таможни рассказал, что пропуск начался в 09:00.

Все автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября. Два из них правительство Финляндии открыло в ночь на 14 декабря. Пункты «Ваалимаа» («Торфяновка» в Ленобласти) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии) будут работать в течение месяца.