Финляндия открыла два пункта пропуска на границе с Россией Финляндия на один месяц открыла два КПП на границе с РФ

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Правительство Финляндии приняло решение открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в полночь 14 декабря (01:00 мск), сообщили в пресс-службе финского кабмина. Пункты «Ваалимаа» и «Ниирала» будут работать в течение одного месяца.

Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что прием заявлений от лиц, находящихся в поисках международной защиты, на сухопутной границе с Россией будет осуществляться на работающих КПП. Все автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября.

РИА Новости публикует видео с КПП «Ваалимаа». По данным погранотряда юго-восточной Финляндии, примерно за час до открытия с финской стороны собралось около 20 легковых автомобилей и 40 грузовиков.

Ранее финский политолог Йохан Бекман отмечал, что решение Финляндии о закрытии границы с Россией продиктовано заказчиками из США. Он предположил, что уменьшение числа людей, пересекающих госграницу, поможет сокрытию информации о военных объектах США и НАТО, которые в перспективе могут появиться на финской территории. Это, в частности, могут быть секретные биолаборатории, считает он.