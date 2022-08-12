Финляндия и Эстония закроют Финский залив для российских судов Финляндия и Эстония создадут общую систему ПРО, чтобы закрыть Финский залив для России

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Большой десантный корабль «Калининград» Балтийского флота

Министры обороны Финляндии и Эстонии Антти Кайкконен и Ханно Певкури ведут переговоры об интеграции береговой обороны стран, пишет Iltalehti. В частности, обсуждается вопрос о создании совместной системы противоракетной обороны дальнего действия, которая позволит защитить государства от вторжения военных кораблей из России.

Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу противоракетную оборону и делимся друг с другом всеми нашими знаниями, — заявила Певкур.

По ее мнению, Балтийское море является внутренним морем НАТО, так как и Финляндия, и Швеция присоединились к альянсу, а соответственно необходимо налаживать его безопасность. Певкур также вспомнила, что Эстония и Финляндия планировали организовать совместную береговую оборону почти 100 лет назад, однако на тот момент у стран не было союзниц.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в НАТО.

При этом Турция отказывается поддерживать их членство. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, это не будет сделано, пока Скандинавские страны не выполнят свои обязательства. Он призвал не ждать от Анкары уступок в этом вопросе.

9 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей о приеме в НАТО Финляндии и Швеции. США стали 23-й страной из 30, ратифицировавшей вступление стран в Североатлантический альянс. По данным на 9 августа заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.