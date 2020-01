Прошедшее совещание главных членов британской королевской семьи показало: принца Гарри и Меган Маркл готовы «отпустить с миром» и потворствовать их желанию отказаться от церемониала. Правда, перед герцогами Сассекскими сразу встала другая проблема — перспектива «пойти по миру», поскольку Букингемский дворец не намерен позволять паре зарабатывать на именах. Не исключено, что супругам придётся отказаться от титулов герцогов.

По данным британского издания The Daily Mail, во встрече в усадьбе Виндзорской династии — Сандрингемском дворце — приняли участие королева Елизавета II, принц Чарльз и его сыновья Гарри и Уильям. Изначально планировалось , что находящаяся в Канаде Меган Маркл присоединится к разговору посредством конференц-связи, однако такой вариант отвергли из-за опасений прослушки. Как передаёт таблоид, принц Гарри приехал во дворец заранее, чтобы переговорить со своей бабушкой тет-а-тет. По итогам встречи, которую в СМИ уже окрестили «Сандрингемским саммитом», от имени Елизаветы II было опубликовано заявление.

Я и моя семья всецело поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Несмотря на это, мы предпочли бы, чтобы они продолжили полноценно выполнять обязанности членов королевской семьи. Мы уважаем и понимаем их желание стать более независимыми, — говорится в распространённом Букингемским дворцом заявлении.

Меган и Гарри «чётко дали понять», что не намерены жить за счёт налоговых отчислений. В сообщении упоминается и переходный период, во время которого пара будет жить то в Канаде, то в Великобритании. Детали предполагаемой финансовой независимости герцогов Сассекских, как и вопросы их охраны, планируется доработать в ближайшие дни.

Неформальное обращение к супругам в заявлении не осталось незамеченным. Мнения близких к королевскому двору экспертов разделились: одни посчитали это «явлением скорби» со стороны королевы, другие — намёком на то, что Сассекским придётся распрощаться со своим титулом.

Примечательно, что принц Гарри и Меган озвучили своё желание уйти с позиции старших членов королевской семьи после того, как получили одобрение от Британского ведомства интеллектуальной собственности на регистрацию собственного товарного знака Sussex Royal. Под этим брендом герцоги планируют выпускать одежду, обувь и аксессуары: от пальто до носков и одежды для сна. Такая идея, как сообщают источники, не нашла понимания в Букингемском дворце.

Никто не хочет видеть титул Сассекских на пачке с маргарином, — сказал один из инсайдеров The Daily Mail и добавил, что королевская семья может строго регламентировать возможность использования бренда.

Согласно другим источникам, принцу Гарри и Маркл могут заблокировать право использовать бренд через лишение их титула герцогов. Это же, как ранее писал NEWS.ru, является препятствием для монетизации деятельности пары: по правилам, представители монархии должны жертвовать свои доходы от бизнеса на благотворительность.

На данный момент герцоги Сассекские получают около 5% финансирования из выделяемого правительством Великобритании «гранта суверена». В 2019 году размер фонда составлял порядка 82 млн фунтов. Большую часть расходов молодой семьи покрывал отец Гарри — принц Чарльз. После решения пары «уйти в тень» наследник британского престола проинформировал своего младшего сына на «Сандрингемском саммите», что ресурсы не безграничны. Сам принц Чарльз получает доход от своего графства Корнуолл: по данным The Wall Street Journal, эта сумма в 2019-ом составила чуть более 21 млн фунтов.

Открытым остаётся вопрос о том, кто будет оплачивать перелёты принца Гарри и Маркл и останется ли за ними резиденция Фрогмор-хаус. На официальном сайте герцогов Сассекских указано, что они не намерены отказываться от охраны и коттеджа, реновация которого обошлась в 3 млн фунтов (изначально стоимость работ оценивали в 2,4 млн фунтов, однако в процессе она выросла).

Тем не менее с такой позицией согласны не все: обеспечение охраны за пределами Великобритании потребует значительного увеличения персонала и финансовых ресурсов. Не исключён вариант, при котором принцу Гарри и Маркл придётся нанять себе частную охрану. Как пишет канадское издание The Globe and Mail, распространённые ранее сообщения о готовности Оттавы взять на себя денежную сторону вопроса не соответствуют действительности. Министр финансов Канады Билл Монро заявил журналистам, что этот вопрос даже не обсуждался.

В общем, если королевская семья довольно легко разрешила паре отказаться от их монарших обязанностей, то финансовая сторона вопроса вряд ли будет урегулирована без потерь для герцогов Сассекских.