Королева Великобритании Елизавета II созывает 13 января экстренное совещание с участием основных членов королевской семьи. На нём планируется принять решение о будущем принца Гарри и его супруги Меган Маркл, выразивших желание снять с себя обязанности, предусмотренные их положением во дворце. Близкие к монархии источники заявляют, что главная цель совещания — минимизировать последствия шагов герцогов Сассекских.

Как пишет The Guardian, на встрече помимо самой королевы будут присутствовать принц Чарльз и его сыновья: принц Уильям и принц Гарри, а также их личные секретари. Маркл, находящаяся в Канаде, возможно, примет участие по конференц-связи, несмотря на разницу во времени. Решению созвать совещание предшествовали ежедневные консультации с представителями правительств Великобритании и Канады, в ходе которых обсуждалась реализация идеи герцогов Сассекских о финансовой независимости от королевской семьи и проживании то в Великобритании, то в Северной Америке.

По данным источников в Букингемском дворце, королева нацелена на то, чтобы договорённость по Megxit, как окрестили ситуацию британские таблоиды по аналогии с процессом выхода страны из состава ЕС, была принята уже в ближайшие дни. На совещании должны обсуждаться конкретные шаги, но с понимаем того, что любой принятый вариант потребует времени для реализации. Одной из причин срочного созыва совещания стали расползающиеся слухи о серьёзном разладе между супружеской четой и остальными членами королевской семьи: в Букингемском дворце хотят положить конец домыслам журналистов и тем самым снизить имиджевый ущерб. В то же время члены королевской семьи не намерены идти на какие-либо серьёзные уступки Гарри и Меган, замечает The New York Times.

Елизавета II Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Важным аспектом переговоров станет вопрос финансового обеспечения. Сейчас герцоги Сассекские получают порядка 5% финансирования из «гранта суверена», выделяемого правительством Великобритании. В прошлом году общий размер гранта составлял 82 млн фунтов стерлингов без учета выплат службе охраны супругов. Остальные расходы пары покрывает отец принца Гарри. Предполагается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы обеспечения безопасности семьи принца Гарри за рубежом, а также возможность супругов самостоятельно зарабатывать деньги. Согласно правилам, члены королевской семьи, занимающиеся коммерческой деятельностью, должны жертвовать свои доходы на благотворительность. Не исключено, что этот вопрос будет пересмотрен: инсайдеры подчёркивают, что во дворце не будут оказывать какое-либо финансовое давление на супругов.

Ответственность за решение ситуации с Megxit взял на себя принц Чарльз. В конце 2019 года он уже продемонстрировал, что способен спасти институт британской монархии от кризиса. Именно ему принадлежала идея заставить младшего брата, принца Эндрю, публично отказаться от своих королевских обязанностей и благотворительной деятельности после скандального интервью ВВС. В нём принц Эндрю пытался оправдаться за свою дружбу с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за создание целой сети по втягиванию девушек в сексуальное рабство, но лишь усугубил своё положение. После урегулирования скандала принц Чарльз получил прозвище «короля теней» и лишний раз заслужил одобрение своей матери Елизаветы II.