Express назвала вакцинацию певицы из Италии «Спутником V» позором ЕС

Журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза факт вакцинации во время гастролей по России итальянской певицы Анны Марии Кьюри. Он отметил, что итальянка ещё и раскритиковала европейских чиновников за плохую организацию прививок от коронавируса в Европе.
В своей статье для газеты Express журналист
Кьюри посоветовала властям ЕС приобрести российскую вакцину и начать уже всеобщую вакцинацию. Комментируя её высказывание, Макналти рассказал о приготовлениях Хорватии к приобретению «Спутника V», об этом же, по его данным, думают и власти Словакии.
Ранее NEWS.ru сообщал, депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс, возглавляющий Партию свободы, потребовал от правительства договориться с российскими властями о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V». В качестве альтернативы парламентарий предложил организовать производство препарата на территории страны.