Express назвала вакцинацию певицы из Италии «Спутником V» позором ЕС

https://static.news.ru/photo/d3e290a8-77e7-11eb-8a46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза факт вакцинации во время гастролей по России итальянской певицы Анны Марии Кьюри. Он отметил, что итальянка ещё и раскритиковала европейских чиновников за плохую организацию прививок от коронавируса в Европе.

В своей статье для газеты Express журналист назвал данный факт унизительным для властей ЕС.

Кьюри посоветовала властям ЕС приобрести российскую вакцину и начать уже всеобщую вакцинацию. Комментируя её высказывание, Макналти рассказал о приготовлениях Хорватии к приобретению «Спутника V», об этом же, по его данным, думают и власти Словакии.

Ранее NEWS.ru сообщал, депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс, возглавляющий Партию свободы, потребовал от правительства договориться с российскими властями о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V». В качестве альтернативы парламентарий предложил организовать производство препарата на территории страны.