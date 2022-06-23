«Евровидение-2023» не будет проходить на Украине Европейский вещательный союз: «Евровидение-2023» не будет проходить на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Европейский вещательный союз подтвердил, что конкурс «Евровидение-2023» не будет проходить на территории Украины, говорится в официальном заявлении организации, которое она распространила 23 июня. Где состоится песенный конкурс, пока неизвестно.

Возможное место проведения Евровидения пока обсуждается. Не исключено, что конкурс состоится в Великобритании, как предполагалось раньше.

Ранее киевские власти выразили категорическое несогласие с решением об отмене Евровидения на Украине. Руководство страны заявило, что ситуация позволяет принять у себя участников конкурса из разных стран.

Более того, на Украине подчеркивали, что проведение Евровидения именно в их стране стало бы огромным жестом поддержки со стороны всего международного сообщества. В Киеве заявили, что будут оспаривать решение о переносе Евровидения в другое государство.