Евросоюз выделит 100 млрд евро для сохранения занятости населения

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил сограждан о том, что если они расслабятся в вопросе соблюдения карантинных мер, то за это «придётся заплатить». Политик подчеркнул, что апрель станет самым критическим месяцем в борьбе с распространением коронавируса.

Мицотакис в обращении к парламенту призвал людей оставаться дома. Мы не в начале конца, а в конце начала, — приводит его слова агентство Reuters. Премьер отметил, что на сегодняшний день...