Евросоюз выделит 100 млрд евро для сохранения занятости населения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса.
С помощью нового инструмента солидарности под названием SURE мы мобилизуем 100 млрд евро, чтобы сохранить людей на рабочих местах, а также помочь бизнесу. Благодаря этому мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и обеспечения средств к существованию, — отметила она.
По словам фон дер Ляйен, это и называется европейской солидарностью.
Как писал NEWS.ru, Европейский союз намерен выделить жителям Украины на борьбу с коронавирусной инфекцией около €80 млн. Соответствующая информация была размещена на сайте представительства ЕС.
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