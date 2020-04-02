Европа

Евросоюз выделит 100 млрд евро для сохранения занятости населения

15:33, 02 апреля 2020
Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса. 

С помощью нового инструмента солидарности под названием SURE мы мобилизуем 100 млрд евро, чтобы сохранить людей на рабочих местах, а также помочь бизнесу. Благодаря этому мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и обеспечения средств к существованию, — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, это и называется европейской солидарностью. 

Как писал NEWS.ru, Европейский союз намерен выделить жителям Украины на борьбу с коронавирусной инфекцией около €80 млн. Соответствующая информация была размещена на сайте представительства ЕС. 

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