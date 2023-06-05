Замминистра юстиции России подпал под санкции Евросоюза ЕС включил в черный список девять россиян, обвинив их в нарушении прав Кара-Мурзы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Кара-Мурза

Евросоюз внес в черный список девять россиян, обвинив их в нарушении прав человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговоренного к 25 годам заключения за госизмену. В это число входят в том числе замминистра юстиции Олег Свириденко и четверо судей.

В постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза, говорится, что им запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах сообщества подлежат заморозке. Евросоюз назвал приговор «политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям».

Под ограничения также подпали глава СИЗО № 5 в Москве Дмитрий Комнов, замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Мать Кара-Мурзы Майя призналась, что ожидала «циничный приговор», но вердикт превзошел ее ожидания.

Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сообщила, что за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы, арестованного в апреле 2022 года, ухудшилось здоровье, что проявилось в онемении конечностей и отказе нервов, у него диагностировали полинейропатию.

30 мая Литва на пять лет запретила въезд 15 российским чиновникам и силовикам, причастным к уголовному преследованию оппозиционера. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что помогающие российскому правительству люди не приветствуются в ее стране. По словам министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, борцов за демократию в РФ считают предателями, о чем ясно говорят судебные решения.