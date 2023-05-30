Литва на пять лет запретила въезд 15 российским чиновникам и силовикам, причастным к уголовному преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов), сообщает BNS. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что помогающие российскому правительству люди не приветствуются в ее стране. По словам министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, борцов за демократию в РФ считают предателями, о чем ясно говорят судебные решения.
Преследователи Владимира Кара-Мурзы должны получить международные санкции и быть внесены в списки нежелательных лиц, — сказал он.
17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ.
После этого Великобритания ввела санкции против судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ России. Латвия запретила въезд на свою территорию 10 гражданам России, связанным с делом оппозиционера. Также приговор осудил Госдеп США.
Осужденный политик известен лоббированием «акта Магнитского» — санкций против подозреваемых в причастности к смерти российского юриста Сергея Магнитского.